CartaBianca, Rita Dalla Chiesa: "Menzogna terribile sulla Meloni", sinistra ko

Ultimo sprint. Siamo agli sgoccioli di questa rapida e intensa campagna elettorale. L'Italia è chiamata al voto per le elezioni politiche la prossima domenica, il 25 settembre. E così, su rai 3, va in onda l'ultima puntata di CartaBianca prima dell'appuntamento cruciale.

E in collegamento con Bianca Berlinguer ecco Rita Dalla Chiesa, candidata con Forza Italia. Già, la conduttrice - sempre molto attenta ai temi della politica - tenta l'avventura Parlamentare con il centrodestra.

Dunque, nel suo intervento, mette subito in chiaro quelle che a suo giudizio sono le priorità da affrontare, priorità che ha toccato con mano nel corso del suo tour in vista del voto. "Io sto facendo la campagna elettorale in Puglia - premette la Dalla Chiesa - e questa mattina una signora, al mercato, ha comprato solo tre uova e un litro di latte. Questi sono i reali problemi in Italia in questo momento", ha sottolineato. Un'immagine, toccante, per dar conto delle priorità.

E ancora, da parte di Rita Dalla Chiesa, è arrivata un'accorata difesa di Giorgia Meloni, la leader dei Fratelli d'Italia contro cui da lunghe settimane piovono le menzogne di Repubblica, Domani e diversi esponenti della sinistra: l'ultima panzana è che la Meloni vorrebbe abolire la legge sull'aborto. "Continuo a sentire menzogne e pregiudizi terribili. Giorgia Meloni ha sottolineato con forza che la legge 194 non si cambia", ha tagliato corto la Dalla Chiesa.