Alessandra Ghisleri, "frazione di secondo": la profezia stravolge l'esito del voto

La campagna elettorale non avrebbe dato i risultati sperati dai leader politici, avrebbe generato solo tanta confusione. Lo scrive Alessandra Ghisleri su La Stampa: "Ha prodotto in questa ultima settimana una forte spinta di valutazioni sommarie per una buona parte di elettori". Stando alle sue stime, gli indecisi sono ancora molti. La sondaggista e direttrice di Euromedia Research sottolinea che gli elettori - interpellati sul tema del voto - danno "valutazioni rapide, in una frazione di secondo nella quale appare chiaro che l'istinto prevale spesso sulla valutazione ragionata".

Stando alle percezioni della Ghisleri, non conterebbero più la tradizione e la storia familiare in ambito politico: "La valutazione cade su quell'offerta politica che presenta la migliore convenienza per sé e per la propria famiglia". Tanto che la vera spinta al voto sarebbe rappresentata dalla ricerca del benessere personale e familiare e dalla stabilità. I temi che sembrano stare più a cuore agli italiani al momento sono il caro bollette, la crisi energetica, l'inflazione, l'aumento dei prezzi, la flat tax, la lotta alla disoccupazione e anche la tutela ambientale. Soprattutto dopo l'alluvione che ha devastato le Marche.

Alla fine, chiosa la Ghisleri, quello del 25 settembre sarà un "voto cieco": "Una scelta sull'onda del sentimento e della percezione, della simpatia e dell'emozione, che lascia ancora molti dubbi e insicurezze in una parte dell'elettorato - ancora incerto - sulla bontà della loro scelta".