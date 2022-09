Alessandra Ghisleri, la rivelazione: "Sono giorni interessanti..."

21 settembre 2022 a

La voce dei sondaggi è stata silenziata con il blocco entrato in vigore qualche settimana fa. Ma in questi ultimi giorni che precedono il voto si cercano voci, anche solo piccoli indizi per capire se qualcosa è cambiato in questi ultimi giorni. E un indizio proprio in questa direzione arriva da Alessandra Ghisleri che ai microfoni di Metropolis su Repubblica.it parla di quello che sta accadendo tra gli elettori dietro le quinte della "riflessione" pre-voto.

"Queste due ultimi settimane sono state molto interessanti", premette la sondaggista di Euromedia Reserach. Poi spiega: "Gli indecisi si stanno muovendo, si stanno muovendo tanto. Ed è come se a quanto punto si decidesse più con l'istinto che con la ragione e tenendo conto anche della tradizione di famiglia". Parole che di fatto tracciano bene il processo decisionale di chi non ha ancora scelto per chi votare. In questa direzione vanno ricordate anche le parole di Lorenzo Pregliasco, sondaggista di YouTrend che ha fatto sapere che di fatto circa il 10 per cento degli elettori decide solo una volta entrato all'interno del seggio per chi votare. Insomma la variabile indecisi è la vera mina vagante del voto.

E sempre la Ghisleri qualche giorno fa aveva ricordato un fattore determinante: "Un terzo degli indecisi è nel Nord-Est e lì andranno a votare perché è la parte produttiva del Paese". Insomma bisogna fare attenzione a questi ultimi giorni di campagna elettorale, può cambiare tutto rapidamente...