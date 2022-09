Alessandra Ghisleri, profezia sul voto: "Chi rischia in questi ultimi giorni"

13 settembre 2022 a

Alessandra Ghisleri non usa giri di parole: a meno di due settimane dal voto lo scontro si polarizzerà sui due blocchi di centrodestra e centrosinistra. Ma soprattutto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Di fatto, secondo la Ghilseri, intervenuta a Metropolis, a pochi giorni dal voto gli elettori potrebbero fare una scelta molto forte tra i due partiti che hanno guidato le classifiche dei sondaggi prime del silenzio: "Il voto utile è tra Meloni e Letta, con pochi giorni rimasti è più facile scegliere i due schieramenti più forti". Una variabile che potrebbe di certo accrescere il consenso dei partiti di testa con inevitabili effetti sulle coalizioni che si affronteranno il prossimo 25 settembre.

Da un lato il centrosinistra con Pd, Sinistra Italiana, Verdi, Di Maio e Bonino, dall'altro lato il centrodestra con Meloni, Salvini e Berlusconi.

Ma la polarizzazione del voto, sempre secondo la Ghisleri, potrebbe avere conseguenze su alcuni leader in modo diretto: "Questo metterà in difficoltà Slavini ma anche Calenda, mentre Conte non ha nulla da perdere e cresce al Sud". E in effetti Giuseppe Conte si sta giocando tutta la partita proprio a Sud, nel fortino del reddito di cittadinanza. Una scelta che molto probabilmente potrebbe far crescere ancora il Movimento Cinque Stelle che ha sempre trovato terreno fertile nei territori dove il sussidio per chi non lavora la fa da padrone...