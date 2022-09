Alessandra Ghisleri, la rivelazione: elezioni, dove si decide tutto

20 settembre 2022 a

a

a

Il voto si avvicina e di fatto il silenzio elettorale sui sondaggi ha abbassato la pressione sui partiti anche sugli elettori che navigano al buio fino al 25 di settembre, data del voto. E così per capire cosa possa accadere davvero nei prossimi giorni e soprattutto la sera del 25 settembre, bisogna leggere tra le pieghe, tra gli indizi che gli esperti del settore, i sondaggisti, magari si lasciano sfuggire.

"Vi dico fino a dove può arrivare". Alessandra Ghisleri, profezia finale sulla Meloni

Vi abbiamo già dato conto delle parole di Lorenzo Pregliasco che ha sottolineato l'importanza della distribuzione del voto sul territorio negli ultimi giorni, ma adesso spostiamo l'attenzione sugli indecisi. Ricordiamo che circa il 10 per cento degli elettori decide solo una volta entrato nel seggio per chi votare. E su questo fronte, come riporta Notizie.it, bisogna tenere conto delle parole di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research che ha affermato: "Quasi un indeciso su quattro risiede nel Nord Est. Quelli del Nord Est sono indecisi che alla fine si decideranno: in gran parte andranno alle urne perché è la parte produttiva del Paese, attenta al sistema di potere con cui poi dovrà lavorare".

"Si sveglieranno e poi...": la buia profezia della Ghisleri, ecco cosa ci aspetta

Una dritta non da poco. A quanto pare secondo la sondaggista buona parte degli indecisi sono localizzati nel Nord Est ed è dunque altamente probabile che la partita finale possa giocarsi proprio lì.