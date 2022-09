L'aria che tira, Ghisleri: autogol di Emiliano. Colpo di grazia al Pd?

17 settembre 2022 a

Altro flop nella campagna elettorale del Partito democratico. Per Alessandra Ghisleri, se i democratici vanno avanti così, Enrico Letta rischia una pesante batosta. Anzi: una enorme batosta, dato che la batosta è già data per assodata. L'ultimo flop, o autogol, è firmato Michele Emiliano. Dopo l'uscita sul far "sputare lacrime e sangue" al centrodestra, il governatore della Regione Puglia ha invitato il suo elettorato a optare per Giuseppe Conte. Proprio così, Emiliano ha evocato il voto utile: "Chiediamo all'elettorato di compiere un miracolo" con un voto "non importa se a Pd o ai 5 stelle". Insomma, al piddino va bene tutto purché non sia a favore di Meloni, Salvini e Berlusconi.

Eppure la strategia pare essere un'arma a doppio taglio. In collegamento con Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, la sondaggista di Euromedia Research smonta il piano di Emiliano. Di più, perché nella puntata di venerdì 16 settembre su La7, avverte: "Giuseppe Conte sta prendendo voti al centrosinistra, perché la competizione è molto stretta". Con quel "centrosinistra" la Ghisleri intende proprio il Pd di Emiliano.

Ma non è tutto: "Il leader del Movimento 5 Stelle - prosegue - ha dei titoli e delle posizioni che ancora acchiappano voti soprattutto al Sud". Per questo, è il ragionamento della sondaggista, il governatore pugliese avrebbe fatto meglio a tacere: "Quello che ha detto va contro il principio di sostegno del Partito democratico. In Regioni come la Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Campania, dove il Pd ha un buon territorio, l'indicazione di Emiliano di appoggiare Conte rischia di dare un supporto a un contendente che poi non è in coalizione con lui". Non potendo più divulgare sondaggi fino al termine delle elezioni, la Ghisleri si limita alle previsioni. Ma non è un caso che nelle ultime rilevazioni i grillini abbiano registrato una forte crescita. A buon intenditor...