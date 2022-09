Alessandro Sallusti contro Conte: "Cosa mi ha risposto faccia a faccia"

24 settembre 2022 a

Come Giuseppe Conte nessuno mai. Il direttore di Libero Alessandro Sallusti ride in faccia al leader del Movimento 5 Stelle, commentando la sua strategia a Zona Bianca su Rete 4. "Una parte del segreto del successo che sta avendo è che in campagna elettorale tutti i leader la sparano un po' grosse, ma come le ha sparate grosse di palle Conte in questa campagna elettorale non ha eguali". Quindi un gustoso aneddoto personale che spiega, secondo Sallusti, il "personaggio Conte".

Poche ore prima, Sallusti e Conte si erano ritrovati di fronte nel salotto di DiMartedì su La7 per l'ultima puntata del talk di Giovanni Floris prima del voto. "Io ho provato a intervistato vis-à-vis in televisione e chiedergli: 'Presidente, che ore sono'. E lui ti rispondeva: 'E' martedì'. E tu dicevi: 'No ma le ho chiesto le ore'. 'Ma cosa centrano le ore, è martedì!'".





Un bis solo sfiorato su Rete 4, visto che Conte è stato ospite di Giuseppe Brindisi in un blocco precedente a quello di Sallusti. "La scissione è stata la nostra salvezza, c'erano compagni di viaggio che rinnegavano le nostre battaglie". E sul reddito di cittadinanza, una delle "balle" (se non la principale) a cui faceva riferimento Sallusti, l'ex premier picchia duro su Matteo Renzi, che negli ultimi 2 mesi ha fatto dell'abolizione dell'assegno grillino uno dei suoi cavalli di battaglia. "Perché si accanisce contro chi è in difficoltà?", chiede accorato Conte a Brindisi.