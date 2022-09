Mentana gela Conte: "Non tiri fuori le pentole". Imbarazzo in studio, la reazione

24 settembre 2022 a

"Abbiamo studiato questa riforma, gliela dico qui in anteprima", esordisce Giuseppe Conte."La fermo prima che tiri fuori le pentole", ribatte Enrico Mentana che gela il suo ospite a L'ultima parola, lo speciale elettorale del TgLa7 di ieri sera 23 settembre. Il direttore fa riferimento con questa battuta a un articolo pubblicato sul Fatto quotidiano che descriveva il leader del Movimento 5 stelle intervistato mentre si cucinava un uovo tra il rumore delle padelle. Conte stava parlando delle misure di sostegno economico alle famiglie quando è stato fermato dalla frecciata di Mentana. "Lei ha fatto la sua battuta, ma è una cosa seria", ha ribattuto il leader del M5s.

Qui lo scambio di battute tra Giuseppe Conte ed Enrico Mentana



"Draghi ha cancellato il cashback fiscale, ma quello è uno strumento essenziale per contrastare l'economia sommersa", attacca Conte. Che spiega: "Se noi offriamo la possibilità di una deduzione dei contributi fino al 50%, offriamo un grande incentivo per portare in emersione anche i rapporti di lavoro, come quelli di colf e badanti. Costa 300 milioni, in parte compensata dall'emersione, dal maggior gettito". In più, conclude Conte, "esistono i voucher digitali da 10 euro, vogliamo estendere questo strumento ai lavoratori autonomi che fanno prestazioni occasionali. Questo ci consentirà di avere un taglio del 50% della spesa, il tutto con il cashback fiscale, con il dimezzamento dei costi. La spesa è di 30 milioni di euro".