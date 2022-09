Porta a Porta, Bruno Vespa sconcertato da Conte: rovinosa gaffe del grillino

23 settembre 2022 a

Zelig. Il circo. Fate voi, ma la verità è che siamo nello studio di Porta a Porta, il regno di Bruno Vespa su Rai 1. La puntata è quella di giovedì 22 settembre, una puntata speciale: a confronto, seppur non diretto, tutti i leader dei principali partiti in gioco alle elezioni della prossima domenica. La puntata delle controverse dichiarazione di Silvio Berlusconi su Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

Ma qui, non si parla del Cavaliere. Il circo infatti è quello di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle. Che si è prodotto in dichiarazioni non controverse, ma semplicemente farneticanti. Bene, si parlava di mercato del lavoro, delle differenze tra Italia e gli altri Paesi europei. Ed ecco che Giuseppe Conte, uno che per inciso è stato anche per ben due volte presidente del Consiglio dei ministri, afferma: "Noi lavoriamo 70mila ore medie annue. In Francia 50mila e altrove ancor meno".

Fermi tutti. Sconcerto. Anche per Bruno Vespa, il quale però non trova l'ardore per intervenire e sottolineare la solenne castroneria appena uscita dalla bocca del presunto avvocato del popolo. Già, perché come viene sottolineato dall'utente Marco T che rilancia il video su Twitter, poi ripreso da Dagospia, "per Giuseppe Conte in Italia in media si lavorano 70mila ore all'anno, quindi circa 191 ore ogni giorno". Lo sconcerto, insomma, è profondamente giustificato.