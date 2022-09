Maria Giovanna Maglie si schiera: "Per chi voto domani", una bomba

24 settembre 2022 a

a

a

Ci siamo. Si vota. Domani, domenica 25 settembre, le elezioni politiche. L'Italia è chiamata a votare per rinnovare il Parlamento, Camera e Senato. E almeno stando agli ultimi sondaggi che era lecito pubblicare, il centrodestra potrebbe fare il colpaccio. Negli ultimi giorni, però, il M5s di Giuseppe Conte è stato accreditato di una significativa risalita, circostanza che potrebbe cambiare un poco le carte in tavola. Insomma, non ci resta che attendere il verdetto delle urne: lo spoglio inizierà alle 23, si potrà votare soltanto per un giorno.

"Il suo grande errore". La Maglie svela un'amara verità sulla Regina

Oggi, sabato 23 settembre, la vigilia, il silenzio elettorale, anche se questo silenzio sui social è stato "bucato" in più occasioni. Ma tutti "gli altri", tutti quelli che non corrono a queste elezioni, possono dire la loro. Esprimere la loro preferenza. Spendersi in un endorsement. Anche se, in verità, sono pochi ad avere il coraggio di esporsi, di dire per chi votano: molto più semplice, semmai, attaccare quelli che non si votano, basti pensare alla martellante campagna di alcune star e starlette contro il centrodestra, Giorgia Meloni - la "grande favorita" - in particolare.

"Non siamo alla frutta...": Maglie, la bordata a Sergio Mattarella

Ma tra chi si schiera e non si nasconde c'è Maria Giovanna Maglie, una che dice sempre quello che pensa, costi quel che costi, facendosi beffa delle critiche. Prima della composizione delle liste era girata voce che potesse correre con la Lega di Matteo Salvini, circostanza smentita poi dai fatti. Da tempo vicina al centrodestra, ecco che la giornalista rompe gli induci e rivela per chi voterà domani. Lo fa su Twitter, con un breve ed energico cinguettio: "Domani votate il centrodestra, non perdete un'occasione preziosa in un momento grave della nostra storia. Io voto per la Lega e Matteo Salvini", conclude Maria Giovanna Maglie. Pane al pane.