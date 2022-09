Maurizio Crozza umilia Enrico Letta: "Dove ha lasciato i cog***"

25 settembre 2022 a

Ritorna Maurizio Crozza con il suo Fratelli di Crozza, andato in onda ieri sera, venerdì 23 settembre. La prima puntata su Nove proprio a ridosso del voto. E così, la politica è stata ovviamente al centro, come lo è sempre negli spettacoli del comico ligure. E nel mirino di Crozza, in particolare, ci sono finiti Giorgia Meloni ed Enrico Letta, rispettivamente leader dei Fratelli d'Italia e del Pd. Tra le novità, la parodia di Re Carlo III.

Meloni sotto attacco, dunque. Maurizio Crozza ne offre una parodia in cui richiama le origini della Garbatella, il quartiere di Roma dove è cresciuta, per poi tirare in ballo addirittura Ruby nipote di Mubarak. Dunque, il comico la sminuisce, togliendole ogni merito nell'ascesa politica che la ha vista portare FdI, probabilmente, ad essere il primo partito in Italia: "Hanno lavorato indefessamente per portare la Meloni dal 4% a Palazzo Chigi", afferma rivolgendosi a tutti gli altri partiti.

Dunque nel mirino ci finisce Letta, dileggiato per la grottesca frase sugli "occhi di tigre", per la debolezza della campagna elettorale, oggettivamente disastrosa. "Ha lasciato i cogl*** a Parigi, dove ha insegnato a Science Politique", conclude Maurizio Crozza. Il segretario del Pd, insomma, demolito ancora.