Luca Bizzarri, sbrocca al seggio: "Vi ho votato, andate a cag***"

Luca Bizzarri è finito in mezzo alle polemiche per un video postato sui social subito dopo il voto. L'attore comico di fatto ha fatto sapere di aver espresso la sua preferenza al seggio ma di aver provato un senso di nausea dopo aver messo la sua "x" sulla scheda elettorale. Nel video pubblicato su Twitter ha affermato: "Sono appena uscito dal seggio e non so come dirvelo, ho provato un senso di nausea.

Un senso di schifo che non dovrebbe essere compatibile con quanto accade nella politica nel giorno in cui si vota". Poi l'affondo duro e pieno di rabbia: "E invece ho provato questo senso di nausea e dico andate a cag... non quelli per cui non averi mai votato, ma andate a cag... voi, quelli per cui ho votato". Infine una nota amara: "Ho visto un signore di 90 anni andare al seggio accompagnato dal figlio di 70: questo impegno civico non ve lo meritate".

E a questo video di Bizzarri è arrivata una durissima risposta: "La nausea che dà lavoro, forte nevvero?", ha scritto un commentatore. Immediata la risposta di Bizzarri: "Il fatto che tu pensi che io abbia ancora bisogno di lavorare mi fa una tenerezza infinita". Insomma le parole di Bizzarri hanno fatto parecchio discutere.