Mario Calabresi, rosicata a tempo record: "Meloni? Senza la maggioranza nel paese..."

Mario Calabresi si lancia già in una profezia su cosa potrebbe accadere dopo i risultati dei primi exit poll. Come vi abbiamo raccontato in questi minuti, la coalizione di centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra e potrebbe avere i numeri, secondo le prime cifre dei seggi, per governare.

E così l'ex direttore di Repubblica non ha dubbi e dà la sua sentenza a caldo su quello che potrebbe accadere da domattina: "Il risultato finale è scontato, l’unico possibile se da un lato si presenta una squadra e dall’altro vanno in ordine sparso. La destra senza avere la maggioranza nel Paese la avrà in Parlamento e Giorgia Meloni ha i voti per governare ma non per cambiare la Costituzione".

Parole chiare che fotografano la vittoria del centrodestra che si appresta, secondo i primi dati, a mettere le mani su questa tornata elettorale che certifica il fallimento e lo smembramento finale del centrosinistra e dell'ormai fu campo progressista. E Calabresi sottolinea proprio lo sfaldamento della sinistra e dei giallorossi che divisi non sono riusciti a sbarrare la strada al centrodestra e ai moderati che uniti hanno portato la coalizione a un risultato positivo che potrebbe trasformarsi in trionfo dopo le prime proiezioni.