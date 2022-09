Maratona Mentana, "Crosetto entra nel governo?". Cala il gelo

26 settembre 2022 a

"Lei tenne in braccio Giorgia Meloni al momento della fondazione di Fratelli d'Italia e da allora è considerato l'ambasciatore". Enrico Mentana presenta così Guido Crosetto, in collegamento con la maratona elettorale del TgLa7, nei minuti in cui è sempre più chiaro il trionfo della Meloni alle politiche. "Essendo uno dei fondatori vedere che la tua creatura che tutti dicevano che era brutta e che non avrebbe avuto vita lunga diventare il primo partito mi riempie d'orgoglio. E' una delle poche volte che mi vedete in cravatta nella mia vita perché è un momento a cui devo rispetto".

In collegamento dal Parco dei Principi di Roma, quartiere generale di Fratelli d'Italia, Crosetto accelera sul tema premiership: "Incarico alla Meloni? Mi aspetto che il Capo dello Stato segua la prassi che ha sempre seguito". Quindi la domanda delle domande: "Lei entrerà nel governo?", lo stuzzica Mentana. "Sono troppo grosso", è la risposta ironica del "gigante" di FdI. Ma sfodera un sorriso sornione e un po' elusivo che fa sbilanciare Mentana. "Insomma, non lo esclude..."





Di sicuro, una frase rubata dai cronisti al Parco dei Principi ha il sapore di auto-candidatura: "Io sono un tecnico", che "non ha una storia di destra". Di più: "Non ho nulla a che fare con il fascismo". E considerando che la Meloni ha suggerito l'intenzione di formare un governo "di competenti", i conti (forse) tornano.