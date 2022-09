Giuliano Ferrara, il messaggio minaccioso: "Lasagne sempre pronte"

26 settembre 2022 a

Giuliano Ferrara scatenato dopo i risultati delle elezioni politiche ne ha per tutti. Il fondatore e ora editorialista de Il Foglio, con una serie di post pubblicati sul suo profilo Twitter, ha commentato con la sua solita arguzia: "Visti risultati elettorali. Incarico a Franceschini #fategirare". Vorrà dire che Enrico Letta sarà presto defenestrato dal Pd visto il disastro alle urne e al suo posto andrà Franceschini?

E ancora, ha scritto Giuliano Ferrara: "Tranquilli, ha vinto la famosa estrema destra, ma è mainstream, e come disse dopo la vittoria di Guazzaloca a Bologna il grande Valerio Riva, 'le lasagne sono sempre pronte' #colragu". Interpretando liberamente il suo pensiero forse l'Elefantino voleva dire che ora governerà il centrodestra, non si sa per quanto, dopodiché tornerà il centrosinistra.

Infine, il giornalista ha lanciato una frecciata a colei che sicuramente diventerà presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "Secondo me si rivolgerà al parlamento snello, per la fiducia, con un saluto a 'tutte e tutti'". E subito dopo Ferrara ha twittato: "Tutte e tutti via da Capalbio", che come è noto è il luogo delle vacanze radical chic della sinistra, e ancora: "E ora tutti a Coccia di Morto", spiaggia frequentata da romani e laziali non esattamente radical chic.