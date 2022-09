Saviano contro Meloni: "C'è la prima lista di nemici, è fascismo"

26 settembre 2022 a

Roberto Saviano, con un post pubblicato su tutti i suoi sociale attacca Giorgia Meloni perché il suo nome è finito tra le tendenze di Twitter per "colpa" di presunti elettori di Fratelli d'Italia. "Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi 'invitano' a lasciare il Paese", annuncia l'autore di Gomorra. Che sbotta: "Questi sono avvertimenti. Questa è l’Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il Fascismo è un’altra cosa". Sotto il post ecco apparire l'immagine su sfondo nero, con la scritta "Resistere".

Il 24 settembre, alla vigilia delle elezioni, Roberto Saviano ha scritto sul giornale inglese The Guardian un articolo che era un attacco diretto alla leader di Fratelli d'Italia, intitolato “Giorgia Meloni è un pericolo per l’Italia e per il resto dell’Europa".

"Giorgia Meloni è un pericolo, non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa: abbiamo sempre fatto da laboratorio che ha anticipato crisi in altri Paesi, e il modello economico che propone ci porterà al tracollo", ha scritto Saviano. "Basta vedere dove trae ispirazione: dall’Ungheria di Orbán, che in pochi anni ha azzerato il dissenso e distrutto l’economia reale”.