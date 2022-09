Maratona Mentana, Piroso travolge Enrico Letta: "Non lo capisco, perché?"

26 settembre 2022 a

Antonello Piroso usa parole durissime per definire la sconfitta del Pd che di fatto è uscito con le ossa rotte dalle urne. Come è noto i dem hanno perso la loro sfida per far tornare il centrosinistra al governo e il maggiore indiziato per questo disastro è sicuramente il segretario Enrico Letta.

E così a "Maratona Mentana", Piroso bacchetta senza se e senza ma i dem: "Letta ha fatto sapere che è arrivato alla guida del Pd perché chiamato. Come a dire, io non c'entro, mi avete chiesto voi di farlo. Poi dopo la sconfitta ha buttato la colpa su Conte, colpevole di non aver voluto il patto con il Pd per la coalizione giallorossa da presentare al voto".

Fin qui i fatti, poi arriva l'affondo durissimo: "Io però una cosa non la capisco proprio. Letta ha detto che si fa da parte e che lascerà la segreteria, ma mi chiedo perché il Pd deve attendere marzo per il congresso? Una settimana in politica è un'eternità, figuriamoci sei mesi che sono un'era geologica, io davvero non lo capisco". Insomma Piroso non sa darsi una spiegazione all'attesa da parte dei dem per il cambio della guardia in un periodo così difficile per il partito e per tutto il centrosinistra.