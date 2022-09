Quarta Repubblica, Crosetto rivela: "Che governo arriverà"

26 settembre 2022 a

Guido Crosetto si gode il momento della vittoria. Ai microfoni di Quarta Repubblica, Crosetto parla del governo che verrà. Un esecutivo necessariamente a guida Fratelli d'Italia. Crosetto non ha dubbi sulle scelte che farà Giorgia Meloni e così spiega quali saranno i profili che verranno individuati per i vari dicasteri: "Il Governo dovrà essere il miglior governo possibile, sarà un governo politico. Mi aspetto una scelta sul merito e nel merito. La Meloni non è tutti quanti politici".

Parole chiare quelle di Crosetto che di fatto si aspetta un esecutivo di alto profilo in grado di rilanciare il Paese e soprattutto di mettere un freno al disastro che si sta abbattendo sulle tasche degli italiani sempre più provate dal costo delle bollette e dall'inflazione che sta arrivando alle stelle.

Di fatto Crosetto da tempo spiega quali potrebbero essere gli scenari per la scelta dei ministri e ha sempre ribadito un punto chiaro: i ministri saranno competenti e verranno scelti in base al profilo più adatto per ogni singolo dicastero. Insomma con una frase Crosetto ha zittito la sinistra e soprattutto Travaglio che dalla Gruber ha attaccato il centrodestra con una frase velenosissima: "Non sanno governare". Lo sa fare benissimo Conte...