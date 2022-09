L'aria che tira, Merlino in pressing su Meloni: "Cosa mi aspetto da lei"

28 settembre 2022 a

Congratulazioni per la vittoria di Giorgia Meloni arrivano da Myrta Merlino. Dopo lo stop per dare la precedenza alla Maratona Mentana, la conduttrice torna in studio con il suo L'Aria Che Tira. In onda martedì 27 settembre su La7, la Merlino si rivolge a lei, alla leader di Fratelli d'Italia. "Cara Giorgia ti scrivo - esordisce per poi spiegare - non per distrarmi un po'. Anzi, intanto ti faccio le miei congratulazioni". La leader di FdI potrebbe essere la prima donna presidente del Consiglio della storia della nostra Repubblica. "Una donna - prosegue la giornalista - che ce l'ha fatta e adesso mi aspetto da te che apra la strada ad altre donne, anche solo con la forza dell'esempio. Da un grande potere discendono grandi responsabilità".

Da qui il lungo elenco: "Il Paese vive un momento delicatissimo, le bollette aumentano. Per questo il tuo compito sarà quello di impostare la nuova legge di bilancio". E ancora: "Mi aspetto che tu tenga conto della rabbia che insieme alla paura sembrano diventare i sentimenti dominanti di questo Paese. Da una donna, che ha dimostrato di sapersi prendere i suoi spazi in un ambiente anche maschilista, mi aspetto che tu dia attenzione in più alle emozioni degli italiani".

Ma la lista non finisce qui, perché la Merlino torna sull'accusa di voler cancellare la legge 194, su cui però la Meloni si è già espressa smentendo le voci: "Hai detto che vuoi dare alle donne anche il diritto di non abortire, ma come intendi farlo Giorgia? È la domanda che nessuno ti ha fatto. Il come in questo caso non è un dettaglio". Poi un riferimento alla comunità Lgbt: "Vorrei che i loro diritti non venissero messi in discussione. Quindi Giorgia, se non ora, quando?".