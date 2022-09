Vittorio Feltri: "Perché il Pd ed Enrico Letta hanno perso"

29 settembre 2022 a

Perché il Pd ha perso le elezioni? Vittorio Feltri, ospite di Barbara Palombelli in collegamento con Stasera Italia su Rete 4 ha le idee chiarissime: "Penso che il Partito democratico si sia impegnato soprattutto per la lotta dell'affermazione di determinati diritti civili e abbia completamente dimenticato la realtà italiana, e questo è evidentemente danneggiato il partito di Enrico Letta. Poi il Pd ha molto insistito su questioni del tutto marginali: il politicamente corretto, il conformismo politico e non solo politico, un atteggiamento da parte del Pd che non ha certamente incontrato il favore del grande pubblico italiano".

Una riflessione che trova d'accordo, sorprendentemente, anche Alan Friedman: "Parlare di Ius scholae e questioni di gay non è attraente per la gran parte dell'elettorato". "A me - ha aggiunto il giornalista americano, ormai italiano d'adozione - i diritti civili importano e vorrei sperare che la Meloni è sincera quando dice che non vuole toccare la legge 194 (la legge sull'aborto che la leader di Fratelli d'Italia ha più volte smentito di voler cambiare, ndr). Io spero che i diritti dei gay non saranno trattati come ha descritto Mollicone, che ha detto che una coppia omosessuale è illegale. Io spero che ci sarà una conservazione dei diritti civili".



Ovviamente, ma questo Friedman lo ammette en passant (ed è già una mezza sorpresa), a pesare in senso negativo è stata anche la furiosa e martellante campagna sul "pericolo fascista". Un "al lupo al lupo" che rientra a pieno titolo con il "politicamente corretto" di cui parlava Feltri.