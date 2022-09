Controcorrente, Paragone 'minaccia' Meloni: "Deve stare attenta..."

29 settembre 2022 a

"Se tocca il reddito di cittadinanza rischia due cose". Gianluigi Paragone, in studio da Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, avverte Giorgia Meloni: "Deve stare attenta". Più che una minaccia, quella dell'ex senatore del Movimento 5 Stelle e oggi leader di Italexit (e ancora sostenitore del reddito) è una riflessione strategica e politica.

"Punto primo - suggerisce Paragone -: la Meloni rischia che un pezzo d'Italia vada sott'acqua. Secondo punto: rischia di creare il suo vero, grande leader di opposizione, Giuseppe Conte. Quindi se fossi in lei starei attenta a muovere questo tasto, perché Conte è stato bravissimo, da questo punto di vista, e scaltro a capitalizzare al massimo quella che è diventata una rendita elettorale".

"Ultimo fattore, più politico - conclude Paragone -: penso che il Palazzo ha capito che se tu schiacci i cittadini e li tieni sott'acqua, poi i cittadini si accontenteranno di quasi nulla. Per usare il titolo di un grandissimo libro di Enzo Striano, il resto di niente. TI danno il resto di niente, 'o resto 'e niente come dicono a Napoli. Ecco, non vorrei che il reddito di cittadinanza fosse l'unica misura di fronte a un fallimento totale in cui le imprese, soprattutto le imprese, verranno schiacciate". Diverso il punto di vista del condirettore di Libero Pietro Senaldi, secondo cui il reddito forse non sarà un voto di scambio, "ma una misura di controllo della popolazione, quello sì".