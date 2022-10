Otto e mezzo, la Santanchè sfida Gruber e Floris: "Ecco il vostro alto tenore"

01 ottobre 2022 a

Una Daniela Santanchè ad alzo zero contro Lilli Gruber, Giovanni Floris e Corrado Formigli, tutti i conduttori di La7 che per mesi hanno picchiato duro su Giorgia Meloni e che dopo il voto sono in modalità "lutto", ma decisamente combattiva.

"I ringraziamenti ironici del nostro senatore Giovanbattista Fazzolari hanno disturbato Formigli, Floris, Gruber - scrive su Twitter la senatrice neo-rieletta di Fratelli d'Italia, con tanto di vittoria record in Lombardia contro Carlo Cottarelli candidato del Pd -. Sì, proprio quelli che per mesi hanno massacrato Giorgia Meloni e oggi non accettano la vittoria di Fratelli d'Italia. A loro dà fastidio il collage di foto... Bene! Allora lo riposto anche io".

Collage che ritrae i volti dei più acerrimi anti-Meloni e anti-centrodestra d'Italia, sormontati da un cubitale "Grazie": dalla Boldrini a Travaglio, da Scanzi al trio Gruber Floris Formigli, da Enrico Letta ad Alan Friedman. E ancora: Roberto Saviano, Fabio Fazio, Marco Damilano, l'ex sardina Mattia Santori.

E in un altro tweet, per chiarire l'antefatto a tutti, la Pitonessa condivide uno spezzone di Otto e mezzo in cui i diretti interessati se la prendono per l'iniziativa ironica di Fazzolari: "Per chi si fosse perso l'alto tenore delle discussioni tra Gruber e Floris", chiosa la Santanchè.