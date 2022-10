Barbara Berlusconi e Diletta Leotta, la foto manda in tilt Parigi: come si mostrano

03 ottobre 2022 a

Una clamorosa Barbara Berlusconi conquista Parigi insieme all'amica Diletta Leotta. La figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario partecipa alla Fashion week più prestigiosa e glamour del mondo, ospite dello show della stilista Alessandra Rich. E la foto arriva ovviamente su Instagram a tempo di record.

Con la Berlusconi, 38 anni e 5 figli, c'è come detto una stella dei social come Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN è ormai una star del jet set internazionale e ogni sua apparizione scatena i paparazzi. Ma è Barbara ad attirare le attenzioni di tutti, visto che a dispetto del cognome ingombrante che porta da anni rifugge le luci della ribalta. Certo, una abitudine di famiglia: i fratelli di primo letto Marina e Pier Silvio, famosissimi e assai esposti dal punto di vista professionale, sono celebri per la refrattarietà a microfoni e telecamere. Addirittura "monacale" la condotta di Eleonora, così come il fratellino Luigi sembra assai più interessato al business che al gossip.

Barbara aveva fatto parlare molto di sé una decina di anni fa per la sua relazione con Alexandre Pato, all'epoca giovane asso del Milan: corsi e ricorsi curiosi, proprio per non complicare l'amore tra la figlia e l'attaccante brasiliano, il Cavaliere fece saltare all'ultimo momento il passaggio nel mercato di gennaio del "Papero" al Paris Saint Germain. Oggi, evidentemente, la trasferta Milano-Parigi è un po' più agevole. Nella foto pubblicata da Barbara su Instagram, altre bellezze italiane. Ma è la rampolla a conquistare tutti con il suo abito da gran sera nero, con generosissimo décolleté. Complimenti.