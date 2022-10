Otto e Mezzo, Mario Monti minaccia Meloni: "Stia molto attenta..."

03 ottobre 2022 a

Puntata dopo puntata, il processo preventivo a Giorgia Meloni e al nascente governo di centrodestra, a Otto e Mezzo, prosegue. Siamo nello studio di Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di lunedì 3 ottobre. Tra gli ospiti Mario Monti e Alessandro Giuli, firma di Libero. Si parla delle indiscrezioni secondo le quali la leader FdI vorrebbe piazzare diversi tecnici nella sua squadra di ministri.

E così, la Gruber gira la domanda al "re dei governi tecnici", così come definisce Monti. "Nel 2011 si è trovato a gestire una situazione grave e fece un governo con molti tecnici", ricorda. "Perché c'è bisogno di mettere tecnici e non politici? Per essere più credibili?", chiede velenosa la Gruber.

"La situazione del 2011 era di assoluta emergenza finanziaria. La mia volontà non era quella di avere un governo composto soltanto da ministri tecnici", premette. Ma la Gruber lo incalza: "La Meloni da quel che ci risulta per i ministeri-chiave vorrebbe più ministri tecnici che politici, anche per la delicatezza del momento. Il problema per la Meloni esiste?".

"Ma certo che esiste - risponde il Loden -. Io pensavo lei volesse riferirsi alla situazione di 10 anni fa, che era molto diversa. Cosa dovrebbe fare la Meloni? Nel governo ci vogliono persone competenti, non necessariamente tecnici. Ma soprattutto persone che siano disposte a perdere un po' di consenso, altrimenti non si governa bene".

"Li vede nel centrodestra? Nelle destre?", chiede la Gruber. "Difficile dirlo a priori. Vedo un'altra necessità: la Meloni una volta premier non deve imbarcare nel governo, stia molto attenta a farlo, personalità il cui scopo è il fallimento del governo", conclude Monti un poco minaccioso. "I nomi?", chiede Alessandro Giuli. Ma Monti, di nomi, ovviamente non ne fa.