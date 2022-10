DiMartedì, sondaggio-choc di Pagnoncelli: Conte a un passo dalla Meloni

06 ottobre 2022 a

È tempo di sondaggi a DiMartedì. Nella puntata del 4 ottobre su La7, Nando Pagnoncelli snocciola gli ultimi numeri. "Alla domanda su 'chi vorrebbero gli italiani al governo', il 40 per cento preferisce Giorgia Meloni". Poco più sotto, Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle guadagna il 40 per cento, mentre il 25 per cento non si esprime. La forbice tra la numero uno di Fratelli d'Italia e l'ex premier stupisce Giovanni Floris. Il conduttore infatti afferma che "c'è poca distanza". D'altronde Conte è riuscito a risalire i sondaggi, con una campagna elettorale ben mirata.

Più grande il divario che si presenta nella rilevazione successiva. Questa volta il quesito rivolto al campione in esame è un altro, il seguente: "Tra la Meloni e Mario Draghi chi preferirebbe alla guida del Paese in questo momento?". L'esito vede in testa il presidente del Consiglio uscente con un 48 per cento e la leader di FdI al 31. Fermi al 21 per cento coloro che non sanno o non si esprimono.

Per Floris sulle risposte incide il delicato scenario a cui sta andando incontro il Paese: dalla guerra alla crisi energetica ed economica. Tutti problemi che metteranno a dura prova, è il pensiero di Roberto Speranza, il nuovo esecutivo. Ospite anche lui di DiMartedì, il ministro della Salute uscente esordisce: "Ora è finita la pacchia per lei. Dalla Meloni ho ricevuto fango e invettive, ma non tifo contro il mio Paese. Penso che abbia bisogno di tempo, spero che ce la faccia. Ma temo sia molto dura".