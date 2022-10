Fuori dal Coro, "viva la pasta!": Mario Giordano fuori controllo, chi asfalta

05 ottobre 2022 a

Mario Giordano torna a parlare di Made in Italy. Il conduttore du Rete 4 attacca a Fuori dal Coro l'Unione europea. Il motivo? Lo stanziamento di 3 miliardi per "spingere i cittadini a consumare i cosiddetti cibi di ultima generazione". Ossia gli insetti. Proprio così, dall'Europa è arrivato il via libera alla commercializzazione come alimento delle tarme della farina. Una notizia che manda su tutte le furie Giordano. Il giornalista, in chiusura della puntata di martedì 4 settembre, tira fuori un piatto di spaghetti e di fronte alle telecamere sbotta: "Voglio continuare a difendere questo, il nostro cibo, la nostra tradizione". E ancora: "Non mangerò gli insetti, pensate un po' quanto sono fuori dal coro. Anzi - promette - se vogliono farci mangiare gli insetti, io urlo: 'Viva la pasta'. E chi non urla è complice".

Al momento le tarme della farina sono i primi insetti riconosciuti tra quelli edibili. Questi potranno essere immessi in commercio come insetto essiccato intero, come snack, o come farina. Non è un caso che l'inviato della trasmissione di Rete 4 sia incappato in alcuni alimenti già presenti nei nostri supermercati e tutti con all'interno la farina di insetti. Stando alle stime però siamo solo all'inizio.

L'Ipiff, la Piattaforma Internazionale per gli Insetti come Cibo e Mangime, spiega che ogni anno in Europa sono prodotte più di 6mila tonnellate di proteine di insetti e le previsioni al 2030 sono di 3 milioni di tonnellate, con un potenziale sempre più in crescita.