Otto e mezzo, Scanzi attacca la Meloni: "Furba e incapace, ora..."

Andrea Scanzi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 5 ottobre attacca Giorgia Meloni. In studio infatti c'è Walter Veltroni che commenta i primi passi della leader di Fratelli d'Italia, premier in pectore: "Si vedrà se deciderà di avere un profilo trumpiano, o alla Bolsonaro, cioè quello di una destra eversiva oppure se adotterà una fisionomia da forza conservatrice". Al momento apprezza però il suo profilo "responsabile".

Di fronte a queste osservazioni di Veltroni, il giornalista del Fatto quotidiano ribatte con il fango: secondo lui infatti Giorgia Meloni farà un "governo di tecnici perché è furba, preparata e con paura di governare".

"Il problema è non solo cosa vuole fare il Pd ma cosa è e cosa vuole fare da grande", aggiunge Andrea Scanzi. "Stando ai sondaggi chi ha votato il Pd lo ha fatto per paura della destra e per abitudine. Quindi sì l'opposizione farà anche bene ma il punto è cosa vorrà fare e non basta discutere della leadership. Bisogna anche parlare di Calenda", aggiunge Scanzi rivolgendosi a Walter Veltroni che è in studio.