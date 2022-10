Otto e Mezzo, Giannini stronca il Pd e la Gualmini se la prende: è lite

06 ottobre 2022 a

Si parla del Partito democratico a Otto e Mezzo. A iniziare ci pensa Massimo Giannini. È lui, ospite di Lilli Gruber nella puntata di giovedì 6 ottobre su La7, a prendere la parola: "Il vero problema del Pd è prendere atto che stanno all'opposizione. I dem oggi sono un formicaio impazzito. Il vero dramma è che perde le elezioni da 16 anni eppure governa da 11". Finita qui?

Neanche per sogno, visto che il direttore de La Stampa rincara la dose: "Usa le idee degli altri, ha perso il suo popolo". Non ci sta Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd: "Siamo messi male, ma non così male. È una gara a sparare sul Pd questa. I flussi di uscita del Pd sono andati nel Terzo Polo, quindi io sarei per riportare quell'area a noi".

Immediata la replica di Giannini che ricorda: "Oggi ce la prendiamo con Letta, ma da quanti anni il Pd non governa più al Nord. Il Pd nel 2018 era già tracollato e non c'era né la guerra né il Covid". Poi l'attacco a Giorgia Meloni: "Io vedo una certa doppiezza. Ieri c'è stato un cortocircuito con Draghi sul Pnrr. Non possiamo dimenticare che Fratelli d'Italia proponeva di uscire dall'euro. La sua strategia è scivolare un po' di qua e un po' di là, ma non può rompere con nessuna delle due parti". In ogni caso, sia per Giannini che per la Gualmini "la Meloni si è moderata tantissimo".