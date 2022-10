Otto e Mezzo, allarme-Sallusti sul nuovo governo: "Prima i magistrati, ora..."

06 ottobre 2022 a

Il flop del Partito democratico è sotto gli occhi di tutti, anche quelli del suo segretario Enrico Letta. Ed è proprio questo il tema su cui si focalizza Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata in onda giovedì 6 settembre. Qui, su La7, a dire la sua ci pensa Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero nota "una certa analogia".

"Quanto sta accadendo - spiega - mi ricorda quello che è successo nel 2008, quando cadde il governo Prodi. Il Pd allora uscì talmente frastornato, che era evidente che non potesse fare lui opposizione al centrodestra, ossia far cadere al più presto possibile il governo". Risultato? "Appaltò il problema ai magistrati. Oggi secondo me lo fa ai sindacati e a un certo mondo cattolico. Se si sposta l'opposizione alle piazze, si rischia grosso". Insomma, per Sallusti la protesta fa presto a sfociare in qualcosa di più pericoloso.

Non è d'accordo Elisabetta Guelmini, europarlamentare del Pd: "Ma cosa c'entra con oggi? È una gara a sparare sul Pd questa". I tentativi di difendere il suo partito non finiscono qui, visto che la Guelmini le tenta tutte: "I flussi di uscita del Pd sono andati nel Terzo Polo, quindi io sarei per riportare quell'area a noi". Basterà? Chissà.