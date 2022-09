PiazzaPulita, plotone schierato: Formigli, puntata-choc contro la Meloni

22 settembre 2022 a

Corrado Formigli torna stasera 22 settembre con una nuova puntata di Piazzapulita su La7, l'ultima prima del voto di domenica. E lo fa "schierando" una serie di ospiti - tra politici e giornalisti - che ovviamente non faranno altro che accusare Giorgia Meloni di essere fascista e filo-Orban, visto che ormai da tempo la leader di Fratelli d'Italia è nel mirino della trasmissione.

Le elezioni politiche del 25 settembre e l'ascesa della presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni saranno quindi al centro della puntata di questa sera. Ma Corrado Formigli manderà anche in onda una inchiesta sulla Lega di Matteo Salvini. Oltre al solito attacco del centrodestra, nella puntata si parlerà in particolare del presidente russo Vladimir Putin, della guerra in Ucraina e del rischio di un’escalation nucleare.

Per approfondire i nuovi temi di puntata, oggi 22 settembre a Piazzapulita Corrado Formigli ascolterà gli approfondimenti di alcuni ospiti in studio e in collegamento. Saranno presenti il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, il giornalista del Corriere della Sera e scrittore Aldo Cazzullo, Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Emiliano Fittipaldi, Selvaggia Lucarelli, Alberto Negri. Le uniche voci non allineate a sinistra saranno quelle di Nunzia De Girolamo e Francesco Borgonovo.