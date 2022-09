Piazzapulita, "sciocchezze. Orban...": Cazzullo-De Girolamo, finisce malissimo

Claudio Brigliadori 24 settembre 2022 a

Il processo a Giorgia Meloni fascista Corrado Formigli lo ha imbastito in varie puntate di PiazzaPulita, su La7. Alla vigilia del voto, ha cambiato leggermente impostazione parlando di «democratura», formula vezzosa per sostenere che se vincerà il centrodestra in Italia la democrazia rischia una deriva autoritaria, una dittatura. «Attenti, perché lunedì potremmo ritrovarci tutti in camicia nera», ironizza Nunzia De Girolamo, unica in studio a difendere la leader di FdI.

Tra un servizio sui giovani "nostalgici" di Roma e dintorni e un ritratto esotico di Abascal, il leader spagnolo di Vox, Formigli schiera un plotone di moderati particolarmente agguerriti come Mario Calabresi e Aldo Cazzullo. Il grido di battaglia è «la Meloni non è fascista, però...». E quel «però» racchiude un mondi di veleni, sospetti, malizie. E insinuazioni. «Nei salotti e negli atelier di design, tra uno spritz e un Martini, si parla di Vox, Orban e del pericolo fascista. Nelle piazze si parla dei problemi reali, del gas, delle bollette, delle tasse», contesta la De Girolamo. «Questa è proprio una sciocchezza», ribatte Cazzullo, «perché Orban e Vox hanno a che fare con i problemi reali. L'Europa ha comprato 250 miliardi di buoni del tesoro, ci dà i soldi del Pnrr, noi abbiamo interesse ad avere un buon rapporto con l'Europa e in Europa dobbiamo parlare coi socialisti e i popolari, con Macron e Lagarde, non con Orban».

«Ma quando mai la Meloni ha detto che vuole uscire dall'Europa? Lei che ha votato tutto con Draghi. Li leggiamo i programmi o facciamo l'analisi psichiatrica della Meloni?». L'ex ministra se la prende poi con chi ha fatto campagna elettorale demonizzando la nemica: «Che su Giorgia Meloni ci sia una campagna di odio, questo non lo possiamo negare». Più che da psichiatri, forse, questa volata elettorale è stata roba da veggenti.

