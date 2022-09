PiazzaPulita, Formigli senza vergogna: "Ci hanno massacrato per mesi..."

23 settembre 2022 a

a

a

Di nuovo il centrodestra è stato al centro del dibattito di PiazzaPulita ieri su La7. Tra gli ospiti di Corrado Formigli c'era Mario Calabresi, che si è detto angosciato per un eventuale governo di destra: "Sono preoccupato del fatto che un Paese che aveva un dialogo con l’Europa importante, un Paese che ha bisogno di avere uno scambio… tutti gli imprenditori del Nord… chiunque abbia persino una partita Iva che lavora col resto dell’Europa sa che dobbiamo avere un buon rapporto con la Francia, con la Germania… ma il nostro riferimento deve essere Orban? Deve essere l’Ungheria?".

"Come userà la polizia?": Formigli, la vergogna più grande contro Meloni

Di fronte alle rassicurazioni di Nunzia De Girolamo, ha preso la parola il conduttore Formigli: "Sai perché solleviamo questa questione? La mia sensazione è che ci sia sempre un doppio linguaggio, una doppia verità, un doppio fondo. Da una parte siamo atlantisti, dall’altra siamo con Orban che è contrario alle sanzioni a Putin, da una parte si dice che il fascismo non c’entra niente e poi ogni giorno emergono casi di mussoliniani, saluti romani e fascisti nell’estrema destra italiana, persone messe anche in ruoli di responsabilità, è successo col caso di La Russa".

Corrado Formigli a PiazzaPulita, il video

"Perché mi fa schifo": Selvaggia Lucarelli insulta Matteo Renzi

Infine lo sfogo a senso unico del conduttore: "In questa trasmissione siamo stati massacrati per mesi dopo l'inchiesta sulla lobby nera di Fanpage, perché abbiamo detto che in Fratelli d'Italia e nella Lega ci sono persone che si esprimono da fascisti. Poi viene fuori Romano La Russa...", conclude con un riferimento al saluto romano che ha sollevato un vespaio di polemiche nelle ultime ore.