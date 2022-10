Stasera Italia, Feltri e la profezia sul nuovo governo: "Tra 10 giorni..."

08 ottobre 2022 a

a

a

C'è anche Vittorio Feltri a Stasera Italia. Nella puntata in onda venerdì 7 ottobre su Rete 4, il direttore editoriale di Libero è chiamato da Barbara Palombelli a dire la sua sul futuro governo. In particolare la conduttrice chiede a Feltri il motivo dei ritardi nella formazione della squadra. Nonostante in studio si diffonde l'ipotesi che Giorgia Meloni sia in difficoltà, il direttore afferma che non è nulla di nuovo. Non è la prima volta che si vivono situazioni simili.

"Fame e immigrati": la profezia di Vittorio Feltri sul crollo dell'Italia

"Quando si tratta di formare un nuovo governo - esordisce - le difficoltà sono fisiologiche. Ho assistito alla nascita di almeno venti governi italiani e ogni volta siamo andati incontro a problemi per la scelta dei ministri. A dire la verità questo non mi stupisce affatto". Secondo Feltri, infatti, la leader di Fratelli d'Italia non ha maggiori difficoltà rispetto ai suoi predecessori. "Sono convinto - si lascia poi andare a una profezia - che tra 10 o al massimo 15 giorni il governo di Fratelli d'Italia e Lega avrà una sua formazione in grado di affrontare i problemi del Paese".

"Il mio appello alla Meloni". Feltri tombale: solo lui può fermare Putin

Di diverso parere Antonio Caprarica. Per il giornalista "la Meloni ha avuto un cambiamento di 180 gradi e i governi di coalizione pongono costantemente questo genere di problemi". Ma non è tutto, Caprarica è sicuro che "le figure autorevoli fanno fatica ad accettare di entrare in questo governo". Il motivo? "Le tensioni evidenti tra gli alleati".