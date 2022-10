Non è l'Arena, Wanna Marchi si scatena contro Giletti: "Con quanti soldi campo"

10 ottobre 2022 a

"Oggi di che cosa vivete?": Massimo Giletti ha posto questa domanda alle sue ospiti a Non è l'Arena su La7, Wanna Marchi e Stefania Nobile. Le due donne, madre e figlia, sono note al grande pubblico per le televendite degli anni Ottanta e Novanta e per i guai giudiziari legati proprio alla loro attività. "Io sono dipendente a Milano e ho un signor stipendio - ha risposto la Nobile - lavoro nei locali con il mio ex fidanzato da 20 anni. Sono 20 anni che ci conosciamo e che lavoriamo assieme".

"E lei invece?", ha chiesto Luca Telese alla Marchi. Che ironicamente ha risposto: "Io aspetto di essere maggiorenne e poi comincio anche io a lavorare". A quel punto la figlia ha precisato che la madre è in pensione e che il suo lavoro include anche altre attività: "In Albania faccio i locali e li vendo". "Quanto prende la signora Marchi di pensione avendo guadagnato 30 miliardi?", ha insistito il giornalista nello studio di Giletti. "600 euro al mese, capito? Questa è l'Italia", ha risposto l'ex regina delle televendite.

"Ma avrà versato i contributi?", l'ha punzecchiata Telese. Mentre la Marchi si è limitata a sorridere, Stefania Nobile invece ha risposto in modo piccato: "40 e passa anni di contributi, secondo me lui vive in un mondo tutto suo...".