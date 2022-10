Molinari e la Sciorilli Borrelli "beccati insieme": Dago, sospetti maliziosi

10 ottobre 2022 a

Qualcosa si muove, verrebbe da dire. Dopo le indiscrezioni che vedevano John Elkann intenzionato a sostituire Maurizio Molinari, ecco che Dagospia sfodera un altro pesante retroscena. L'attuale direttore di Repubblica sarebbe stato beccato insieme a Silvia Sciorilli Borrelli, giornalista del Financial Times. I due - si legge - erano "a spasso insieme a Milano, zona Citylife, domenica 2 ottobre. Ma cosa ci facevano?".

Dago svela che Molinari e la Borrelli parlavano "fitto fitto". Ma di cosa? "Delle sorti dell'economia mondiale - ironizza - del totoministri? Oppure di qualche posto che si sta liberando o si è liberato a Largo Fochetti?". Dagospia avanza il sospetto, dopo aver notato che qualche giorno prima a lasciare Repubblica era stato Francesco Guerrera. Il vice di Molinari "ha mollato il quotidiano di Elkann per passare a Reuters, ma sicuramente è solo una coincidenza".

Proprio Dago aveva lanciato l'indiscrezione che le poche copie vendute avrebbero spinto il presidente di Gedi a richiamare Massimo Giannini. Sarebbe lui a poter prendere il posto di Molinari. Che sia questo il motivo dietro l'incontro con la Borrelli. Chissà. Certo è che la politica anti-Meloni non sta ripagando. Secondo i dati Ads, a giugno 2022 la direzione Molinari garantiva una diffusione, tra cartaceo e digitale, di 134 mila copie. Una cifra al ribasso visto che si legge un -15 per cento rispetto all'anno prima. Per non parlare poi dei cambi di casacca, come quello di Gad Lerner.