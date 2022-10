Maglie, schiaffo a Speranza: "Mi ostino a chiamarlo così, chi voglio alla Sanità"

11 ottobre 2022 a

Maria Giovanna Maglie, da sempre critica nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza per la gestione del Covid tra quarantene, green pass e vaccini, lo affonda definitivamente con un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Il prossimo Ministro della Sanità, mi ostino a chiamarlo così perché la salute è mia", attacca la giornalista, "non dovrà in alcun modo essere compromesso con la gestione fallimentare del covid. Io vorrei un avvocato esperto in diritti civili, troppo hanno patito i cittadini". Un post che ha fatto il pieno di commenti e di cuoricini.

Del resto tutti si aspettano con il nuovo governo di centrodestra un cambio di passo sul Covid rispetto all'"era Speranza". Con ogni probabilità si rivedranno le quarantene e l’isolamento dei positivi. Potrebbe infatti essere abolita la quarantena per chi ha il Covid e non ha sintomi e mantenuta per chi invece hanno tosse e febbre. Fra le altre novità potrebbe esserci l’addio al bollettino quotidiano - che diventerebbe settimanale - e l’esclusione dai conteggi dei ricoveri dei pazienti che hanno scoperto di essere positivi in ospedale.

Insomma, un cambio di passo che molto avrà a che fare con la scelta del nuovo ministro della Salute che dovrà prendere il posto di Roberto Speranza.