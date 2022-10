Giorgia Meloni, "ho molta paura". Lorenza Foschini, sfregio politico

11 ottobre 2022 a

a

a

"La mia valutazione è che questa storia non la sopporto". Lorenza Foschini, storica giornalista della Rai, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, commenta lo scenario quasi certo di Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Un evento storico per due motivi: per la prima volta un partito di destra, Fratelli d'Italia, entra a Palazzo Chigi come partito più votato d'Italia. E soprattutto la premier sarà donna, mai accaduto nella storia repubblicana. Ma la Foschini storce il naso. "Dicono: 'Si è rotto il soffitto di cristallo'. Allora, donne al governo da Golda Meir fino all'ultima premier inglese (Liz Truss, ndr) ne abbiamo avute in quantità. A me interessa che siano brave. Abbiamo avuto la Merkel e non è che è stata fatta questa apoteosi perché era una donna".

Saluto romano e titolo-horror: lo sfregio del Manifesto alla Meloni | Guarda

La 73enne celebre volto di viale Mazzini torna alle sue origini di pasionaria femminista tra anni Sessanta e Settanta: "Se la Meloni si trova in questa posizione è anche grazie a tutto quello che c'è alle spalle, in cui io ho creduto con forza. Adesso deve dimostrare di essere brava in un momento molto difficile, lo dimostri".





"Non hai pregiudizi?", le chiede la Palombelli. E Foschini picchia duro: "No, però ho molta paura per i diritti, quello sì. Ho molta paura per l'aborto, per tutte quelle che sono le cose che abbiamo conquistate in questi anni come laici e come femministe. Però a questo punto lei è arrivata lì, lo vedremo subito".