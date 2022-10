DiMartedì, Santoro fa impazzire Augias: "Cosa c'entra? Fammi finire", imbarazzo-Floris

12 ottobre 2022 a

Nervi tesi tra compagni (ex) di lotta. Corrado Augias e Michele Santoro, due colonne della Rai "rossa" che fu e big del giornalismo di sinistra italiano, si confrontano senza esclusione di colpi nello studio di DiMartedì, su La7, non senza un certo imbarazzo per il padrone di casa Giovanni Floris viste le intemperanze dei due stagionati ospiti.

"Io tutti questi governi fatti dai governi tecnici da 11 anni a questa parte nel nostro Paese, io non li vedo - si scalda Santoro -. Se uno va a farsi una tac in un ospedale pubblico, i tempi di attesa non sono migliorati. Se uno va in un ospedale in Calabria, la situazione è rimasta tale e quale a quella di prima. A che servono questi debiti?". Augias alza la voce e le mani al cielo: "Ma che c'entra Santoro? Ma dai! Le regioni hanno la gestione diretta della sanità, perché la tiri fuori? Cosa c'entra con Draghi?". "Per dire che la situazione di quelli che stanno sotto è peggiorata", ribadisce Santoro.

"Tu sai che cosa sta avvenendo in Francia in questi giorni? I distributori di benzina non hanno benzina e il governo ha dovuto impedire alla gente di andare con le taniche per fare accaparramento. La crisi di cui tu parli riguarda tutta l'Europa, una crisi di materie prime ed energetiche di questo tipo non c'era mai stata. Le tue critiche...". Santoro lo interrompe e Augias lo sbrana: "Fammi finire!". "Ah, pensavo avessi finito". La chiude Floris con una battuta: "No, stava controllando il Var".