Tagadà, Peter Gomez: "Con chi ha cenato Matteo Renzi". Tutto torna?

Ignazio La Russa presidente del Senato senza i voti di Forza Italia. E allora, chi l'ha votato? Peter Gomez, ospite di Tagadà su La7, svela a Tiziana Panella un interessante retroscena. Numeri alla mano, infatti, il sospetto che qualche parlamentare dell'opposizione abbia votato l'esponente della maggioranza diventa un dato di fatto. Il centrodestra vanta al Senato 112 seggi, ma i 16 azzurri - fatta eccezione di Silvio Berlusconi e Maria Elisabetta Casellati - non hanno votato. Eppure La Russa ha ottenuto 116 voti, ben oltre i 104 necessari. Ed è in questo clima che il direttore del fattoquotidiano.it racconta un episodio che potrebbe avere un certo peso.

"C'è un dato di cronaca che noi raccontiamo - esordisce -. A dirmelo un mio amico. Ieri era a cena da Cipriani, che ha da poco aperto a Milano un club house e mi dice: 'Sai chi ho visto? Una tavolata con Daniela Santanchè e altre persone, ma lì c'era anche Matteo Renzi". Dopo la cena, Gomez riferisce di un incontro tête-à-tête tra la senatrice di Fratelli d'Italia e il leader di Italia Viva: "Si sono appartati un'oretta per parlottare, curioso, secondo me ha un significato".

A seguire l'ipotesi di Gomez c'è anche il Cavaliere. Berlusconi ha ammesso: "Sapevamo che La Russa lo avrebbero votato gli altri, Renzi, Azione e i senatori a vita". Oltre ai voti in più, ci sono anche dei voti in meno. "Se sono dispiaciuta per il mancato voto di FI al Senato? Per me quello che contano sono i risultati e mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie", sono state le parole con cui Giorgia Meloni ha liquidato la polemica".