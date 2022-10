Renzi, missile su Travaglio: "Oggi il suo compleanno, ecco il regalo"

13 ottobre 2022 a

a

a

Matteo Renzi è scatenato. Nel primo giorno da Senatore della diciannovesima legislatura, il leader di Italia Viva mette nel mirino un nemico giurato di sempre: Marco Travaglio. Come è noto i rapporti tra il direttore del Fatto Quotidiano e l'ex premier sono piuttosto difficili. In questi anni le querele e le diffide si sono susseguite a ritmo incessante e di fatto già dai tempi della permanenza di Renzi a palazzo Chigi i rapporti tra i due si potevano definire con un eufemismo "burrascosi".

"Da giorni, quelli del Fatto...": Crosetto svela la vergogna di Marco Travaglio

Ma oggi, proprio in questa particolare giornata, con le operazioni di voto per la presidenza di Senato e Camera e con il via ufficiale alla 19esima legislatura, Renzi ha voluto dedicare una stoccata proprio a Travaglio. Le sue parole sono di quelle che pesano: "Oggi è il compleanno di Travaglio che è nato lo stesso giorno di mio padre. Vorrei che tu facessi gli auguri a Marco Travaglio e che gli dica che come regalo, dato che so che lui ci teneva, il 13 ottobre ci sono in Parlamento sia Berlusconi che Renzi".

"Pare che Boschi e Crosetto, aumm aumm...": la balla spaziale del "Fatto"

Insomma una vera e propria frecciata al direttore del Fatto che di certo non avrà preso bene il rientro del Cavaliere a palazzo Madama. Era stato tra i primi più accesi sponsor per la "cacciata" dell'ex premier dal Senato dopo la condanna in Cassazione. Le lancette dell'orologio sono tornate indietro: Travaglio dovrà accettare l'idea di vedere nuovamente sugli scranni il Cavaliere e Renzi.