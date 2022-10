Dario Fabbri, "in guerra al 99,9%": retroscena sul "negoziato Biden-Putin"

14 ottobre 2022 a

Non si tratta con Putin a meno che non abbandoni i territori occupati. La posizione dell'Ucraina è netta e durissima, ma secondo Dario Fabbri, esperto di geopolitica intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, "da qualche giorno c'è un colloquio tra russi e americani. Non si è mai interrotto in realtà, anche nelle peggiori guerre stati maggiori e intelligence si parlano e russi e americani si conoscono un pochino e hanno canali da sempre".

"In quest'ultima fase però c'è un vero e proprio negoziato tra le parti e credo che questo non solo non sia sfuggito al governo ucraino ma non è per niente d'accordo con i termini. Per massima onestà, su questo il governo ucraino non ha una voce in capitolo decisiva".



"Gli americani si sono messi in testa che l'opzione nucleare russa è improbabile ma possibile. E questo evento condurrebbe a una risposta militare della Nato, entreremmo in guerra al 99,9% e gli americani se lo vogliono risparmiare". In questo scenario entra Elon Musk, mister Tesla e uomo più ricco del mondo, che svolge un ruolo decisivo in questa guerra grazie ai satelliti Starlink in grado di aiutare gli ucraini nel "prevedere" mosse e movimenti dell'esercito invasore. "E' intervenuto con un ballon d'essai, l'impraticabile opzione di referendum-bis nei territori occupati, sotto l'egida dell'Onu, eccetto la Crimea che è russa".

La "sparata" di Musk serve però agli americani, sostiene Fabbri, per arrivare a una opzione mediana: "Stanno dicendo agli ucraini: i russi non se ne andranno, se non con una guerra nucleare. E poi sta cambiando laguerra russa, sul campo: stanno colpendo massicciamente e in maniera deliberata le infrastrutture, e la Cia sta facendo uscire sempre sul New York Times smentite sul suo coinvolgimenti in attacchi ucraini. Non dicono solo 'noi non c'entriamo', ma addirittura 'noi non eravamo d'accordo con gli ucraini'".