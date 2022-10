Lorenzo Fontana, la frase choc di De Luca: "Troglodita. E l'altro..."

15 ottobre 2022 a

Non si ferma il fango di Vincenzo De Luca sui presidenti di Camera e Senato. Il governatore della Campania, un uomo che fa parte delle istituzioni, nelle ultime ore si sta scatenando con commenti pesantissimi sulla seconda e terza carica dello Stato. Il filo di fuoco è cominciato ieri con l'attacco a Fratelli d'Italia e alla Meloni accusata di "acquisti notturni di voti, alla Scilipoti" per l'elezione di La Russa.

Ma oggi il governatore della Campania va oltre e passa direttamente agli insulti. "Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l’emozione per l’elezione di Ignazio Benito Maria La Russa e quell’altro", afferma al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri.

Poi arriva l'insulto vero e proprio: "La Russa e Fontana - aggiunge - non mi sembrano una grande scelta di innovazione politica. Fontana, un troglodita, è persino pericoloso perché in confronto Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario. Berlusconi bisogna rispettarlo solo perché è una persona anziana ed è ancora in viaggio di nozze. Credo che il governo durerà per la debolezza degli antagonisti e per le logiche di potere". Insomma dalle parti del Pd non si è perso il vizio di insultare e infangare l'avversario politico. Una tradizione che purtroppo dura da parecchi anni...