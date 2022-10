Fatto quotidiano, "che fai?". Travaglio, sfregio a Meloni e Cav

15 ottobre 2022 a

"Che fai lo cacci?", titola a tutta pagina il Fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio, ricordando la celebre frase pronunciata da Gianfranco Fini in risposta a Silvio Berlusconi. Ma ora i protagonisti, come si vede nella foto e come ben si intuisce dopo le tensioni di ieri 14 ottobre, sono la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il Cavaliere. "Rissa continua, Berlusconi insulta Meloni che lo liquida: 'Non sono ricattabile'", si legge ancora.

E poi ancora, sulla prima pagina del giornale di Travaglio, c'è la vignetta agghiacciante di Vauro: "Mancava la ciliegina sulla torta", dove la ciliegina è Lorenzo Fontana e la torta, una grande escremento. E l'editoriale velenoso del direttore del Fatto titolato "Il ricattatore ricattato": "I commenti all'harakiri di B. che si immola in Senato per Licia Ronzulli, ex caposala, direttrice del traffico ai bunga bunga e altre belle cose, dunque eurodeputata e ora senatrice, confermano che non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere", scrive Travaglio. "Sono 29 anni che B. si mostra per quello che è (un delinquente ricattato/ricattabile da complici e testimoni) e si comporta di conseguenza (paga chi sa tutto con soldi suoi o nostri e ricatta chi si mette di traverso, come Giorgia Meloni, che finalmente lo chiama col suo nome)".