Mentana, cosa spunta nel palazzo del ministero: la scoperta in diretta

15 ottobre 2022 a

a

a

Enrico Mentana scatenato. Il direttore del Tg di La7 è impegnato nel suo Diario Politico quando Alessandra Sardoni gli rivela un retroscena. Nella puntata in onda venerdì 14 ottobre, l'inviata parla di "una notizia che arriva dal palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico, opera dell’architetto Piacentini risalente al 1932.

"Effetto carro". Sondaggio Mentana, "dove vola la Meloni: cifre "draghiane"

Ebbene per la prima volta in una zona del Ministero sono state messe le foto di tutti i ministri dell’Industria. Sono in bianco e nero (una sorta di ritratti d’epoca, nda), piccole e quadrate". E dove sarebbe la notizia, viene da chiedersi. Eccola qui: "Il punto - prosegue la Sardoni - è che i ministri dell’Industria cominciano con un ritratto di Benito Mussolini, è abbastanza singolare poiché non era un ministro della Repubblica, lo è stato in un’altra fase".

"Ordinato il riequilibrio": Enrico Mentana ridicolizza il comunista Rizzo

Da qui la battuta di Mentana: "Qualcuno dirà che è lo Zeitgeist, lo spirito del tempo". E ancora, in un gioco di parole con l'acronimo del Ministero dello Sviluppo Economico: "Si potrebbe dire: qualcuno la Mise". Ma su chi abbia deciso di porre l'immagine di Mussolini è ancora un mistero. Già qualche giorno fa il giornalista aveva lanciato un altro scoop: zoomando sul foglio di Silvio Berlusconi, Mentana aveva svelato i nomi dei ministri di Forza Italia.