Sondaggio Mentana, "effetto carro": dove vola la Meloni, cifre "draghiane"

Non è lunedì senza i sondaggi realizzati da Swg per il TgLa7. Stavolta Enrico Mentana è partito dalla rilevazione della fiducia nei confronti dei leader politici, parlando di “effetto salto sul carro del vincitore”. I politici che riscuotono più consensi sono infatti Giorgia Meloni, che ha vinto le elezioni, e Giuseppe Conte, che ha risollevato il Movimento 5 Stelle.

La fiducia nei confronti della futura premier è salita al 43%, facendo registrare un +9 rispetto allo scorso settembre: in pratica è ai livelli del miglior Mario Draghi da questo punto di vista. Bene anche Conte, che è salito al 33% (+6): alle sue spalle sono sostanzialmente appaiati Silvio Berlusconi (22%), Matteo Salvini (21%) e Carlo Calenda (19%), mentre Enrico Letta crolla al 15% (-5), essendo considerato il principale sconfitto della tornata elettorale, oltre che il segretario uscente del Pd. Per quanto concerne invece le intenzioni di voto, Fratelli d’Italia ha fatto un ulteriore salto in avanti: è rilevato al 27,5%, +0,7 rispetto alla settimana passata.

Sempre peggio il Pd, che ormai sta per essere addirittura superato dal Movimento 5 Stelle: i dem sono crollati al 17,5% (-0,6). Sorridono quindi i grillini, che sono saliti al 17% (+0,5), a dimostrazione del fatto che si stanno “mangiando” i voti del Pd. Sulle stesse cifre Lega (8,3%), Azione/Italia Viva (8%) e Forza Italia (7,4%).