Governo, Mentana svela i "ministri" del Cav: la foto "rubata" in aula

13 ottobre 2022 a

a

a

"Berlusconi ha una cartellina aperta con un foglio dentro, foglio su cui ci sono i desiderata di Forza Italia": Enrico Mentana ha allargato e analizzato una foto del leader azzurro al Senato. Nell'immagine si vede l'ex premier con un documento davanti a sé. Andando a zoomare quel documento, il direttore del TgLa7 è riuscito a estrapolarne il contenuto. Se n'è parlato nel corso dello speciale dedicato alla formazione del governo in onda su La7, Diario Politico.

Per quale poltrona litigano i compagni: ufficiale, Pd e grillini sono disperati

"Si vede che ci sono delle richieste molto precise. Scritti a macchina - quindi sono i desiderata mostrati anche nel confronto con gli alleati e con Giorgia Meloni - ci sono per gli Esteri Antonio Tajani, per la Giustizia Maria Elisabetta Casellati, per l'Università Anna Maria Bernini, alle Politiche europee Licia Ronzulli, per la Pubblica amministrazione Maurizio Gasparri, altro ministero Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia", ha spiegato Mentana. "Poi c'è ancora a mano, subito sotto, un altro ministero, Ambiente e transizione ecologica, ancora per Cattaneo, un'alternativa per lui", ha continuato il giornalista.

Enrico Mentana e i "ministri" di Berlusconi, la foto

Giorgia Meloni "premier lenta"? Una bufala: la tabella smaschera la sinistra

La lista va avanti: "Per il Turismo Ronzulli e di nuovo Ronzulli anche per Rapporti col Parlamento. Infine come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega per l'editoria Alberto Barachini, attuale presidente della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai". Mentana ha chiarito anche che "questi erano i desiderata. Berlusconi ovviamente non chiedeva tutto questo, questa era la lista nell'ambito della quale concordare con gli alleati la presenza di FI nel governo".