Guido Crosetto, Mentana: "Ha subito un attentato politico", cosa è successo

Un botta e risposta tra Guido Crosetto ed Enrico Mentana che ha lasciato col fiato sospeso i telespettatori. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia oggi è passato da Montecitorio per "salutare i nuovi deputati". E trovandosi alla Camera ha deciso di concedere qualche minuto ad Alessandra Sardoni per un collegamento con Mentana. Sul finire dell'intervista in cui Crosetto ha fatto capire che la frattura tra Berlusconi e Meloni potrebbe ricomporsi in tempi brevi, Mentana ha detto una frase sibillina: "Saluto Guido Crosetto che, come so, ha avuto un momento difficilissimo in campagna elettorale".

Subito Crosetto lo ferma: "Sì, ma è qualcosa di cui parlerò dopo, lo farà lì da lei direttore. Ne ho già parlato con Alessandra in privato". A questo punto Mentana dà un altro indizio: "Guido Crosetto nel corso di questa campagna elettorale ha subito un attentato politico, una sorta di trappolone per screditare la sua immagine, un po' coem si diceva una volta 'mettiamo la cocaina nell'auto', poi ci racconterà tutto". Crosetto ha annuito ma non ha voluto rivelare cosa è successo. E così Mentana ha chiuso in questo modo: "Questeo è un promo, per sapere cosa è successo vi do appuntamento alle prossime puntate". Staremo a vedere...