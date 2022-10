Non è l'Arena, Sallusti asfalta Lerner: "Provi a umiliare il Cav, ma..."

17 ottobre 2022 a

Botta e risposta tra Gad Lerner e Alessandro Sallusti sulle tensioni tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che oggi 17 ottobre si incontreranno in via Della Scrofa, nella sede di Fratelli d'Italia. In collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, il direttore di Libero commenta: "Berlusconi ha dei consiglieri, alcuni dei quali sono suoi familiari, quindi immagino che queste persone abbiano voce in capitolo. I consiglieri cercano di smussare gli angoli e trovare delle vie d'uscita", aggiunge Sallusti. "Io non credo che Giorgia Meloni lo stia mettendo all'angolo. Non è un parricidio. Alla Meloni non conviene uccidere il padre, è una questione generazionale".

Qui lo scontro tra Alessandro Sallusti e Gad Lerner

"Ricordo che non lo ha messo nell'angolo ma lo fa andare in via della Scrofa, l'anziano signore salirà le scale della sede che fu di Almirante", sottolinea Gad Lerner. Che ritiene che il Cavaliere sia stato umiliato dalla Meloni: "Berlusconi è stato costretto ad andare a Canossa nella sede di Fratelli d'Italia". A quel punto ribatte Sallusti: "Da una vita provi a umiliare Berlusconi, ma non ci riesci". Semplicemente, conclude il direttore di Libero, "Berlusconi prende atto che la situazione è cambiata e quindi è lui che va dal primo ministro. Non capisco dove sia l'umiliazione, la Canossa".