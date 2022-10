Mentana, vertice Meloni-Cav? "Guardate qua...": il video che spiega tutto

17 ottobre 2022 a

Saranno bastati 60 minuti a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per riappacificarsi? L'incontro tra i due leader che nei giorni scorsi sono stati al centro della cronaca politica lascia perplesso Enrico Mentana. Il direttore del Tg di La7, in onda con il Diario Politico, mostra le immagini dell'arrivo del leader di Forza Italia in via della Scrofa a Roma. Qui, nella sede di Fratelli d'Italia, l'ex presidente del Consiglio viene atteso dalla premier in pectore.

"C'è un po' di freddezza, non so se a fattori diversi o esterni, ma a ciascuno di voi commentare", spiega il giornalista mentre nel filmato si vede il Cavaliere scendere dall'auto ed essere accolto dalla numero uno di Fratelli d'Italia. Nessun saluto caloroso, forse solo una stretta di mano. I dubbi si fanno però più numerosi all'uscita di Berlusconi. A differenza delle altre volte, il leader azzurro se ne va senza dire un parola. Il numero uno di FI non concede neppure un sorriso a favor di telecamere.

In ogni caso, concluso il faccia a faccia, una nota di FdI dà conto dei risultati positivi raggiunti: "L'incontro - si legge - si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze. Tra i vari temi al centro dell'incontro i dossier economici più urgenti, "a partire dal caro energia, tema che, tra l'altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo". Ma sempre in studio è Franco Bechis a rivolgere una domanda un poco maliziosa: "Può bastare un'ora per parlare dei dossier così delicati?".