Massimo Giannini, sfregio a Totti: "Che pena, forse non vuole lavorare"

Noto tifoso della Roma, Massimo Giannini non si lascia distrarre dalla passione per il capitano Francesco Totti nella valutazione di quanto sta accadendo con Ilary Blasi. “Posso dire che mi fanno pena tutti e due”, ha dichiarato a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1. “E siamo solo all’inizio - ha aggiunto - è una cosa veramente penosa”.

“Da romanista io avevo già rotto con Totti”, ha svelato il direttore de La Stampa, che in questa querelle mediatica tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice di Mediaset non si sente di prendere le parti di nessuno. “Ai tempi delle frizioni con Spalletti stavo con Totti. Ma è il modo in cui lui è uscito dalla storia della Roma… Lo hanno mandato via i precedenti proprietari? Mi sta venendo il sospetto che non abbia una gran voglia di lavorare. Tutti i calciatori fanno i corsi da allenatore…”.

Non è però un segreto che Totti vorrebbe fare il dirigente con potere decisionale lato squadra, sull’esempio di quello che sta realizzando Paolo Maldini al Milan: “Gli avevano offerto di rientrare in società, ma pare con un ruolo di bandiera. E allora cosa vuole fare? Conosce e sa gestire i bilanci? Non credo”, ha chiosato Giannini.